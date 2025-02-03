Орловщина отправила за рубеж 680 тысяч тонн зерна

Таковы итоги минувшего года, рассказали в орловском Управлении Россельхознадзора.

Речь идёт именно о зерновой продукции, которая должна проходить проверки данного ведомства. За последние десять лет данный показатель вырос примерно в десять раз.

При этом в 2024-м Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям забраковало 83,6 тысячи тонн таких грузов, заражённых карантинными сорняками. «Главная задача – не допустить нотификаций от зарубежных партнёров, запрета отгрузок и потери имиджа надежного поставщика», – пояснили в ведомстве.

Основными странами, куда отправлялось орловское (и курское) зерно, стали Латвия (58% общего объёма) и Белоруссия (29%). Также оно поставлялось в Китай (7%).

Ранее в Россельхознадзоре рассказали, что торговать с Китаем могут 12 орловских предприятий АПК.

ИА «Орелград»