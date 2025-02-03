Орловцы получат первые пособия за февраль в среду

График выплат опубликовал Департамент социальной защиты Орловской области.

Первые выплаты придут с 5 по 11 число. Это пособия на третьего и последующих детей, средства, которые перечисляются по программе «Подарок новорожденному», для многодетных семей, а также материнский капитал.

Вторая часть пособий должна быть выплачена с 12 по 17 февраля. Это средства, которые полагаются различным региональным категориям получателей мер социальной поддержки. Также в этот период придут пособия семьям Героев России, назначенные после их гибели.

Субсидии на оплату жилья и ЖКУ перечислят 21 и 24 февраля.

Пособия по безработице будут перечисляться еженедельно. Также в индивидуальном порядке будут приходить компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, положенные многодетным семьям и региональным категориям получателей соцподдержки.

Подробный график выплат опубликован в соцсетях департамента.

ИА «Орелград»