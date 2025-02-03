В орловскую полицию за год поступило 150 тысяч обращений

Количество заявлений и сообщений граждан увеличилось.

В 2024 году деятельность сотрудников полиции оставалась востребованной у населения Орловской области. Об этом свидетельствует ведомственная статистика. Так, в течение минувшего года в органы внутренних дел поступило и было рассмотрено 151 016 заявлений и сообщений граждан, или на 6,9 процента больше, чем годом ранее. На «телефон доверия» УМВД была принята информация от 1243 граждан (рост по сравнению с 2023 годом на 24,4 процента), на официальный сайт УМВД поступило 2061 обращение (рост – 22,2 процента).

По результатам рассмотрения сигналов граждан 33 990 (рост – 0,3 процента) материалов было приобщено к ранее поступившим обращениям. За год вынесено 29 122 (рост – 12,3 процента) постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, а 15 242 (рост – 15,4 процента) материалов направлено для рассмотрения по подследственности. Такие данные привел начальник регионального УМВД Юрий Савенков, выступивший на заседании Орловского областного Совета народных депутатов с отчетом о деятельности подразделений полиции за 2024 год

По его слова, в прошлом году удалось сохранить тенденцию сокращения количества зарегистрированных преступлений – всего их зарегистрировано за год 7471, снижение составило 6,1 процента по сравнению с предыдущим годом. Динамика снижения регистрации преступлений отмечается в 22 районах Орловской области. В структуре преступности 63,6 процента (4754 преступления) приходится на преступления против собственности, 10,9 процента (815) составляют преступные посягательства против личности, 7,1 процента (533) – преступления экономической и коррупционной направленности, 7 процентов (523) связаны с незаконным оборотом наркотических средств.

«По отдельным видам преступлений отмечается снижение числа совершенных причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, угонов автотранспорта, – прозвучало в отчете. – На уровне прошлого года сохранилось количество разбойных нападений, квартирных краж, краж из магазинов, баз, складов. В результате совместной с другими правоохранительными ведомствами работы установлено 2394 лица, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений, задержано 182 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда, раскрыто 3 090 преступлений. Установлено местонахождение 50 лиц из числа пропавших без вести, идентифицирована личность 6 неопознанных трупов».

Принятыми мерами оперативно-розыскного характера удалось раскрыть ряд преступлений, вызвавших повышенный общественный резонанс, подчеркнул Юрий Савенков. Вместе с тем, продолжает оставаться проблемой эффективность раскрытия мошенничеств, совершаемых с использованием информационных технологий, в связи с тем, что география данного вида преступлений носит в основном зарубежный характер.

ИА «Орелград»