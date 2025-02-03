В Орле хотят установить доску в честь Михаила Тараненко

Он проработал в больнице Боткина около полувека.

Тараненко работал в педиатрическом отделении с 1971-го года. Его хорошо знали многие орловцы, чьи дети сталкивались с различными проблемами здоровья. Врач ушёл из жизни в минувшем году.

О планах по установке мемориальной доски рассказал депутат городского совета Владимир Бутусов. Объект должен появиться на здании поликлиники №4 больницы имени Боткина.

«Имя Михаила Ивановича Тараненко знал каждый родитель не только в Северном районе – к нему на приём стремились записать детей из других уголков и города, и области. О его профессионализме и любви к юным пациентам ходили легенды», – отметил депутат.

У орловцев есть возможность поддержать или отклонить инициативу, приняв участие в открытом интернет-опросе. Это можно сделать на странице Владимира Бутусова «Вконтакте».

ИА «Орелград»