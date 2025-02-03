В уставный капитал «Дорожной службы» внесут 24 автогрейдера

Свой статус техника изменит в результате приватизации.

Внести изменения в приложение к Закону «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Орловской области на 2024-2026 годы» предложило правительство региона. Проект поправок рассмотрели депутаты Орловского облсовета. Необходимость их внесения департамент финансов объяснил несколькими причинами. Из пояснительной записки, например, следует, что в 2025-2026 годах приватизация объектов будет осуществляться способами, предусмотренными Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», в том числе путем внесения объектов в уставный капитал акционерных обществ.

Такой способ областные власти выбрали для «Дорожной службы», которую в рамках исполнения требований федерального законодательства решили превратить из государственного унитарного предприятия в акционерное общество. Для обеспечения АО «Дорожная служба» необходимым и достаточным количеством дорожной техники, предназначенной для уборки региональных и межмуниципальных дорог, в 2025 году было предложено внести в уставный капитал компании 24 автогрейдера.

Кроме того, в уставный капитал акционерного общества «Орелоблэнерго» внесут большое количество объектов электросетевого хозяйства. При условии реализации на аукционе всех объектов государственного имущества Орловской области, продажа которых запланирована на 2025 год, планируется получение доходов в размере 16,686 миллиона рублей. Так, 9,963 миллиона рублей областные власти планируют выручить от продажи государственного имущества, за исключением стоимости земельных участков.

Продажа земли, на которой расположены объекты приватизации, при успешном проведении торгов принесет в областную казну не менее 6,723 миллиона рублей. В 2026 году, при условии реализации на аукционе всех объектов государственного имущества Орловской области, регион может заработать 43,656 миллиона рублей, в том числе 27,72 миллиона рублей от продажи различных объектов и 15,936 миллиона рублей – от продажи земельных участков.

ИА «Орелград»