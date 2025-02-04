ЛДПР выступает с инициативой о присвоении звания «Почетный гражданин Орловской области» землякам-военнослужащим

Проявившим исключительное мужество в ходе специальной военной операции.

Недавно стало известно о героическом поступке ефрейтора Андрея Скуридина. В критической ситуации он, рискуя жизнью, на протяжении более трех часов в одиночку обеспечивал безопасное отступление своего подразделения в зоне СВО. Его поступок вызывает глубокое уважение и служит примером для каждого из нас.

Руководитель регионального отделения ЛДПР, заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Владислав Числов намерен внести в региональный парламент предложение о присвоении почетного звания не только ефрейтору, но и другим орловчанам, проявившим исключительную доблесть при выполнении воинского долга.

«Такие герои, как Андрей, сегодня для всех нас являются примером. Каждый, кто защищает свою Родину, готов пожертвовать собой ради товарища – заслуживают признания и гордости. Нашей гордости. И такой шаг станет признанием их подвига. ЛДПР будет настаивать на том, чтобы в числе почетных граждан Орловской области были герои СВО. В том числе и Андрей Скуридин», – заявил Владислав Числов.

Важно отметить, что этот статус предусматривает существенные социальные гарантии. Инициатива партии позволит значительно расширить спектр мер поддержки для участников и ветеранов специальной военной операции.

Сегодня перед нами стоит задача по всесторонней поддержке бойцов, защищающих нашу страну. ЛДПР с первых дней начала СВО плечом к плечу с нашими бойцами и их семьями. А в скором времени по инициативе Председателя партии Леонида Слуцкого в Москве пройдет большой форум, где будут обсуждаться вопросы по дополнительным мерам поддержки участников и ветеранов спецоперации.