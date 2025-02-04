Россельхознадзор проверил 4 миллиона тонн орловского зерна

Таковы итоги истекшего года.

О них рассказали в региональном Управлении ведомства.

Какое количество зерна было забраковано именно в нашей области — пока не известно. Однако в сумме в Орловской и Курской областях различные несоответствия установленным требованиям выявили в 370 тысячах тонн продукции. При этом в Курской области проверили 10,6 миллиона тонн.

В Россельхознадзоре отметили, что за 20 лет существования регионального управления орловские производители зерна нарастили и объёмы, и качество. Так, в 2004-м в регионе собирали около 1,6 миллиона тонн, сейчас — порядка 5 миллионов.

«Особенность урожая 2024 года – хорошее качество зерновых», – отметили в ведомстве. Так сказалось жаркое и сухое лето.

В Орловской области от всего урожая зерна пшеницы 33,4% отнесли к третьему классу, а ещё 47,5% – к четвёртому. Для сравнения, в 2022-м году в нашем регионе на «третьеклассную» пшеницу пришлось всего 4,15%.

ИА «Орелград»