В Орле состоятся матчи второго этапа Высшего дивизиона «Центр» АСБ

Мужская сборная Орловского государственного университета проведет домашние матчи Высшего дивизиона «Центр» Ассоциации студенческого баскетбола.

С 7 по 9 февраля в Орле на площадке спортивного комплекса ОГУ имени И.С. Тургенева состоятся матчи второго этапа Высшего дивизиона «Центр» Ассоциации студенческого баскетбола. Баскетболисты Орловского государственного университета попали в число 13 лучших коллективов из четырех групп. Теперь нашей команде предстоит сыграть круговой турнир. Все матчи проходят на площадке спортивного комплекса на улице Скворцова, 5. Вход для болельщиков – свободный.

Расписание матчей

7 февраля 15:30 БК ОрелГУ-ф – КГУ (г.Кострома)

8 февраля 14:30 БК ОрелГУ-ф – «ТГУ-Держава» (г.Тамбов)

9 февраля 14:30 БК ОрелГУ-ф – РАНХиГС (г.Москва)

ИА “Орелград”