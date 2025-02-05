Дорожный спор на 300 миллионов дошел до суда

В суд на УФАС подала «Дорожная служба».

Арбитражный суд Орловской области принял решение об отказе в удовлетворении требований «Дорожной службы» о признании недействительным решения Орловского УФАС России. Как пояснила пресс-служба антимонопольного органа, еще в июле 2024 года «Дорожная служба» пожаловалась в УФАС на действия другого госпредприятия – «Орелгосзаказчика», при проведении конкурса в электронной форме на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения в Залегощенском, Ливенском и Колпнянском районах.

Начальная максимальная цена контракта составляла 308,7 миллиона рублей. На участие в конкурсе поступило три заявки, две из которых организаторы признали соответствующими требованиям извещения и допустили к участию в конкурсе, а одну отклонили. По результатам подведения итогов определения подрядчика победителем признали участника закупки с предложением о цене контракта в сумме 308,7 миллиона рублей, то есть лот ушел по стартовой цене.

«Дорожная служба» подала жалобу в УФАС на действия заказчика. Она сочла, следует из решения суда, что применение «Орелгосзаказчиком» требований по критерию «Квалификация участников закупки» позволяет использовать такой критерий необоснованно и непропорционально. Установленные требования к опыту участников, по мнению «Дорожной службы», создавали «преимущества для определенных участников, что нарушает принципы конкурентной борьбы, приводит к необоснованному предоставлению участнику закупки, обладающему максимальным опытом, преимущественного положения, которое невозможно преодолеть в ходе конкурентной борьбы даже в случае значительного снижения цены контракта за границей экономической рентабельности».

«Дорожная служба» также посчитала, что «заказчик заведомо ставит участников конкурса с избыточным опытом в преимущественное положение по сравнению с иными участниками конкурса, которые также имеют необходимый и достаточный опыт выполнения аналогичных работ, сопоставимого с объемом закупки и способны оказать услуги надлежащим образом. Подобный подход приводит к неконкурентному способу определения подрядчика при видимом соблюдении требований к определению критериев оценки».

«В жалобе заявитель указал, что комиссией заказчика неверно определено количество присужденных участникам закупки баллов, – уточнили в региональной антимонопольной службе. – Комиссией Управления было принято решение оставить жалобу ГУП «Дорожная служба» без рассмотрения, поскольку антимонопольным органом не осуществляется рассмотрение жалоб в отношении результатов оценки заявок. Управлением было отмечено, что заявитель вправе обжаловать вышеуказанные действия только в судебном порядке».

Не согласившись с решением УФАС, «Дорожная служба» обжаловала его в Арбитражном суде Орловской области, потребовав признать решение недействительным. Но суд встал на сторону УФАС. Он согласился с тем, что рассмотрение жалобы в отношении результатов оценки заявок на участие в конкурсе в соответствии с законом о контрактной системе подведомственно исключительно суду. Требование «Дорожной службы» о признании недействительным решения Орловского УФАС осталось без удовлетворения, но на это решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”