Олег Карпиков: «Всегда рад помочь землякам!»

13 февраля орловский предприниматель и меценат Олег Владимирович Карпиков отмечает свой день рождения. А накануне этого знаменательного дня он сам, вместо того, чтобы получать подарки, сделал подарок своим землякам, жителям Троснянского района — отправил их на экскурсию в Калугу!

В январе текущего года Орловская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов обратилась к Олегу Карпикову с письмом о содействии, в котором, в частности, говорилось:

«Наша организация ценит ваше внимательное отношение к людям старшего поколения, вы не раз своими делами доказывали любовь к своей малой Родине — Троснянскому району. Ветеранская организация много работает над объединением ветеранов в решении конкретных задач, особенно успешно ваши земляки помогают бойцам СВО, собирают гуманитарную помощь» и попросила помочь с поездкой для группы самых активных волонтёров-ветеранов на экскурсию в Калугу, в Калужский музей космонавтики.

Олег Владимирович откликнулся на призыв, выделил средства в размере 50 тысяч рублей, и экскурсия состоялась. Ветераны поблагодарили мецената за его постоянное внимание к ним и конкретную помощь и от души поздравили его с днем рождения.

«Мне приятно делать добро людям, — говорит Олег Карпиков. — Тем более я всегда рад помочь землякам».

Редакция «АиФ-Орёл» присоединяется к поздравлениям! Хотим пожелать Олегу Владимировичу крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в его труде на благо родной Орловщины!

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