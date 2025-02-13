Деркач сменила столицу на округ

Место главы теруправления по Заводскому району Орла освободилось.

Деркач Маргарита Владимировна теперь является начальником Платоновского территориального отдела. Такая информация опубликована на сайте администрации Орловского округа. Также новое место работы чиновница указала в соцсетях.

С 2006 года Маргарита Деркач работала в администрации Орла. Начала с главного специалиста комитета административно-технического контроля. С 2016 года до назначения на должность начальника теруправления по Заводскому району возглавляла отдел мониторинга в сфере благоустройства и санитарного содержания городских территорий. Возглавила район в августе 2021 года.

Сообщения об увольнении чиновницы начали появляться в СМИ минувшей осенью, однако администрация Орла опровергала эту информацию. На сайте города должность начальника теруправления по Заводскому району пока пустует.

ИА “Орелград”