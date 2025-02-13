Деркач сменила столицу на округ

13.2.2025 | 13:45 Новости, Общество

Место главы теруправления по Заводскому району Орла освободилось.

Фото: администрация Орла

Деркач Маргарита Владимировна теперь является начальником Платоновского территориального отдела. Такая информация опубликована на сайте администрации Орловского округа. Также новое место работы чиновница указала в соцсетях.

С 2006 года Маргарита Деркач работала в администрации Орла. Начала с главного специалиста комитета административно-технического контроля.  С 2016 года до назначения на должность начальника теруправления по Заводскому району возглавляла отдел мониторинга в сфере благоустройства и санитарного содержания городских территорий. Возглавила район в августе 2021 года.

Сообщения об увольнении чиновницы начали появляться в СМИ минувшей осенью, однако администрация Орла опровергала эту информацию. На сайте города должность начальника теруправления по Заводскому району пока пустует.

ИА “Орелград”


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