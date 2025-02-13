В Орловской области из-за угрозы АЧС отстрелят кабанов

Приказ о регулировании численности животных издали региональные власти.

Исполняющий обязанности руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Сергей Гнеушев издал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. В соответствии с ним разрешается добыть четыре особи кабана без ограничения полов и возрастов. Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: по 11 марта 2025 года. Добывать кабана разрешено способами, исключающими нанесение вреда другим объектам животного мира и обеспечивающими сохранность среды их обитания.

Можно использовать охотничье огнестрельное оружие. Поводом для издания приказа послужило письмо управления ветеринарии Орловской области, поступившее в департамент. Кабанов будут отстреливать из-за угрозы возникновения или распространения болезней охотничьих ресурсов, а именно африканской чумы свиней. По этой причине туши добытых кабанов подлежат уничтожению.

Впрочем, допускается и личное потребление, но такое возможно лишь после того, как в лабораторных условиях будет подтверждено, что добытый кабан не болел АЧС. Добывать кабана разрешено на определенных территориях: на охотничьих угодьях общества с ограниченной ответственностью «Ремстройпроект в Дмитровске» (3 особи) и на угодьях Заводского отделения Орловской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (1 особь).

Тем временем администрация Мценского района утвердила комплексный план мероприятий но предупреждению завоза, распространения и борьбе с африканской чумой свиней на 2025-2027 годы. Особое внимание уделят соблюдению правил содержания свиней физическими и юридическими лицами. Планом предусмотрена организация регулярного проведения мероприятий по уничтожению трупов диких кабанов и бесхозных домашних свиней, определение мест для экстренного уничтожения трупов свиней и биологических отходов.

В районе создадут запас спецодежды, средств индивидуальной защиты для персонала, дезинфицирующих средств и горюче-смазочных материалов на случай возникновения заболевания африканской чумой свиней. На постоянной основе будет проводиться мониторинг эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней среди домашних свиней и диких кабанов. Предусмотрен отбор проб биологического материала и направление их в аккредитованную испытательную лабораторию.

ИА “Орелград”