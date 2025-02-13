День дарения книг пройдет в Орле

Областной центр присоединился к общероссийской акции.

«День дарения книг» пройдет 16 февраля 2025 года в 14:00 в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина. Как пояснили организаторы, на этот день запланирована встреча арт-клуб «СтихиЯ», посвященная Международному дню дарения книг. Главная идея акции заключается в том, чтобы вдохновить людей дарить хорошие книги другим и показать, что бумажная книга, несмотря на бурной развитие электронных технологий, все еще остается актуальным подарком и не теряет своей ценности.

«Международный день дарения книг – это прекрасный повод поделиться своей любимой литературой с друзьями, семьей или даже случайными людьми, – говорят в «Бунинке». – Это отличная возможность подарить книги тем, кому они особенно нужны, или просто порадовать кого-то хорошим произведением. Ждем всех желающих принять участие в стихийном Дне дарения книг. Вход свободный».

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» в этом году проводится уже в девятый раз. По уже сложившейся традиции «Бунинка» в ее рамках также разыграет книги с автографами и добрыми пожеланиями от ее друзей. Подарки подготовлены совместно с Орловским государственным академическим театром имени И. С. Тургенева, некоторые орловцы пополнят свою книжную полку книгами с пожеланиями от главного режиссера и актеров указанного театра.

Подарки получат те, кому улыбнется удача. Разыгрываются они в рамках онлайн-акции, которую библиотека уже проводит в социальной сети «ВКонтакте». «Каждый из нас может стать дарителем или получить книгу в подарок. Что для этого нужно? Главное условие – любить книгу! Если Вам нравится дарить подарки – приносите книги в библиотеку! Или порадуйте друзей и близких!», – говорят в «Бунинке».

ИА “Орелград”