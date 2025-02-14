Жители Ливен попрыгают с кочки на кочку

Власти города решили провести День здоровья.

В Ливнах 15 февраля в парке «Славянский сад», а также на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса состоится спортивно-патриотический фестиваль «За Россию!», посвященный Году защитника Отечества. Об этом сообщила администрация города, уже пригласившая активных и спортивных ливенцев принять участие в мероприятии: «заявляйте команды в составе 5 мужчин и 5 женщин в возрасте старше 18 лет. Не пропустите яркое спортивное событие!»

Предварительные заявки принимались в отделе по физической культуре и спорту администрации Ливен, но подать заявку можно будет и в день проведения фестиваля – регистрация начнется в 10.00. А на 11.00 намечено открытие праздника. Глава Ливен Сергей Трубицин призвал руководителей предприятий и организаций города заявить корпоративные команды, провести субботний день спортивно, проявляя активную гражданскую позицию и патриотический настрой.

«Ведь День здоровья в этом году посвящен Году защитника Отечества, 80-летию победы в Великой Отечественной войне, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который отмечается в России 15 февраля», – уточнили в администрации Ливен.

«Приглашаем команды в составе пять мужчин и пять женщин плюс один руководитель команды. В программу включены следующие испытания: приветствие, полоса препятствий, пробивание пенальти, метание снаряда, бросок мяча в баскетбольное кольцо, стрельба из пневматической винтовки и перетягивание каната», – добавил начальник отдела по физической культуре и спорту управления культуры, молодежной политики и спорта Денис Харыбин.

Возраст участников должен составлять не менее 18 лет. Особенно интересным состязанием обещает стать полоса препятствий. Она включает в себя преодоление барьеров, бег в обруче вдвоем, перепрыгивание с кочки на кочку, метание теннисного мячика в корзину, прыжки в мешке, ведение футбольного мяча и переноску пострадавшего. Отметим, что оценивать судьи будут не только итоги состязаний, но и приветствие команд. Оно включает в себя исполнение кричалок на тему Года защитника Отечества.

ИА “Орелград”