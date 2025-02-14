Подборщика трупов ищут в Орле

Подрядчик должен будет очистить улицы города от павших животных.

Администрация Орла выступила организатором тендера на оказание услуг по подбору и транспортировке для дальнейшей утилизации трупов животных на территории областного центра. Контракт с победителем подпишет МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 200 тысяч рублей, средства выделят из бюджета города Орла. Подбор и транспортировка одного трупа животного оценена в 4500 рублей, то есть выделенных средств хватит на подбор примерно 44-45 трупов.

По условиям контракта, сбор, перевозка и уничтожение трупов животных на территории города Орла должны осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды, ветеринарии, санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При этом запрещается уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю, сброса в водоемы, реки и болота. Также запрещен сброс трупов животных в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Трупы животных, собранные на территории Орла, подлежат уничтожению в специальных печах или земляных траншеях, в биотермических ямах или на ветеринарно-санитарных заводах. Услуги могут оказываться подрядчиком как собственными силами, так и с привлечением к реализации контракта соисполнителей, в лице юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Разрешено привлекать к этой работе индивидуальных предпринимателей на основании соответствующих договоров.

Подрядчик должен документально подтвердить право владения автомобильным транспортом, оборудованным для транспортировки трупов животных. В частности, кузов такого автомобиля должен быть устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Потребуется также подтвердить наличие договоров на оказание услуг, заключенных с соисполнителями. Сбор трупов животных производится на основании информации, поступившей от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и из единой диспетчерской службы города Орла. Подрядчик обязан составлять акты сбора трупов животных с приложением фотоотчета, вести журнал учета.

«Трупы животных незамедлительно осматриваются ветеринарным специалистом с целью установления причины смерти, о чем ветеринарным специалистом делается отметка в акте, – говорится в конкурсной документации. – После погрузки трупов животных в транспортное средство, место, где размещался труп, а также использованный при этом инвентарь и оборудование должны дезинфицироваться. Место, где лежал труп, в случае его нахождения на твердом покрытии, моют и дезинфицируют, в случае его нахождения на почве и грунте, место дезинфицируют сухой хлорной известью, затем почву перекапывают на глубину 25 см».

ИА “Орелград”