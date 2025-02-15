Орловец сдал росгвардейцам ружье, найденное на чердаке

Как ИЖ 16-го калибра оказался там – загадка.

В отделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области с заявлением о сдаче найденного оружия обратился гражданин из Должанского района. Мужчина пояснил, что завернутое в тряпку оно лежало на чердаке. Наткнулся на ружье, когда начал делать ремонт отопления в доме родителей. Отец мужчины скончался несколько лет назад, а мать ничего не знала о схроне.

Сотрудники лицензионно-разрешительной службы подчеркивают важность добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Это не только способствует снижению уровня преступности, но и освобождает от привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, за сданные предметы, после соответствующей проверки, можно получить вознаграждение. Так, боевое ручное стрелковое оружие — 15 000 рублей за единицу; охотничье и спортивное, в том числе обрезы, — 10 000 рублей; охотничье пневматическое (свыше 7,5 Дж), огнестрельное гладкоствольное оружие — 8 000 рублей; ручное реактивное оружие, гранатометы — 15 000 рублей. Также есть вознаграждение и за части огнестрельного оружия.

ИА “Орелград”