Винтажный шарм: уникальные товары из советского прошлого в Орле

Эксперты Авито Товары собрали винтажные лоты из СССР, которые продают на платформе: от бытовых до коллекционных предметов. Многие люди с теплотой вспоминают, когда праздничный стол украшал фарфоровый сервиз «Мадонна», а чтобы позвонить нужно было несколько раз прокрутить диск телефона.



Сервиз «Мадонна» — это истинный символ роскоши и благосостояния советского времени. Достать набор было непросто, так как привозили его главным образом в СССР из ГДР. Бум на сервизы в нашей стране начался в 70-е годы. Тогда «Мадонна» была одним из главных украшений советской семьи. Для многих сервиз ассоциируется с семейными праздниками, ведь доставали набор из «стенки» лишь по особым случаям. Сейчас фарфоровый комплект можно купить на Авито в Орле за 17 741 рубль.



Для тех, кто хочет почувствовать «аромат прошлого» на Авито нашлось объявление с винтажными духами. Культовый аромат «Пиковая дама» был выпущен к 150-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Парфюм долго пользовался популярностью и выпускался вплоть до 1992 года. Эти вечерние духи ценили за горьковатый аромат ирисов, роз, ароматических трав, амбры, дубового мха и сухого дерева. Отдельного внимания заслуживает и флакон, украшенный Пиковой дамой. Вторые духи в объявлении были выпущены «Новой Зарей» к 8 марта и называются «Международный женский день». Парфюмеры создали цветочный аромат который ассоциируется с советской весной. В Орле на Авито винтажные духи можно приобрести по 5 000 рублей.

В СССР дисковые телефоны появились в середине XX века. Для советского человека аппарат имел особое значение и был далеко не у каждой семьи. Междугородние звонки осуществлялись по записи на определенное время через телефонистку. Звук набора номера на таком телефоне точно вызовет ностальгию. Кто знает, если найти нужную розетку, возможно, аппарат соединит с кем-то из прошлого? На Авито в Орле телефон можно приобрести за 160 рублей.

Кто сказал, что в СССР не было компьютеров? Чудо ретро техники — компьютер «Спектрум» доступен на Авито в Орле. В комплект входят системный блок, кассета, провода для подключения и блок питания. Устройство было прототипом современных персональных компьютеров. Именно на этой модели зародилась электронная музыка. К сожалению, у продавца отсутствует подходящий монитор, поэтому работоспособность компьютера проверить не получится, но такой экземпляр точно станет отличным дополнением в коллекцию любителя винтажной техники за 3200 рублей.

Подборку завершает знаменитый сервиз «Рыбки», стоявший в серванте почти каждой советской семьи. Мало кто им пользовался, воспринимая посуду как элемент декора.

Сначала сервиз получил популярность на керамических выставках, а потом проник и в магазины Советского Союза под названием «Семейство карпов». Набор состоит из карафа (емкости для алкогольных напитков) в виде большой рыбы и стопок-мальков в популярной бело-синей расцветке. Приобрести винтажный сервиз можно на Авито в Орле за 800 рублей.

Материал подготовлен пресс-службой Авито.