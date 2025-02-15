В Орловской области изъяли более 9 тысяч пачек немаркированных табачных изделий

15.2.2025 | 15:57 Криминал, Новости

Контрафакт приобретали у неустановленных лиц и хранили в гараже для перепродажи. 

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Двое жителей Должанского района подозреваются в приобретении, хранении, перевозке и продаже немаркированных сигарет, что является нарушением законодательства, требующего обязательную маркировку акцизными марками. Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Ливенский» совместно с УФСБ, выявили, что мужчины действовали группой лиц по предварительному сговору с апреля по август 2024 года.

Товар приобретался у неустановленного лица и доставлялся в Ливенский район, а затем хранился в гараже и магазине в Должанском районе для дальнейшей продажи. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ, и им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”


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