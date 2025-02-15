“Организатор перевозок” пояснил, когда ребенка могут высадить из автобуса

15.2.2025 | 17:05 ЖКХ, Новости, Транспорт

Казенное учреждение Орловской области опубликовало пояснения в соцсетях.

ИА “Орелград”

КУ ОО “Организатор перевозок” напомнило правила проезда детей в общественном транспорте. До 7 лет – бесплатно в городском и пригородном транспорте (до пяти километров между населенными пунктами) без отдельного места. Один ребенок до 5 лет – бесплатно в междугороднем транспорте, на коленях у взрослого. При запрете перевозки без места – можно взять двух детей до 12 лет за 50% от стоимости билета.

Также есть льготы для отдельных категорий:

  • Детей-сирот и обучающихся на бюджете: бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, раз в год к месту учебы.
  • Детей-инвалидов и их сопровождающих: бесплатный проезд на пригородном и междугородном транспорте к месту лечения.

Для подтверждение права необходимы билеты и документы о возрасте ребенка. При нарушении оплаты проезда контролер может потребовать документ, удостоверяющий личность. Уплата штрафа не освобождает от оплаты проезда.

«Лицо, отказавшееся платить, обязано покинуть транспортное средство на ближайшей остановке с детьми, следующими с ним. Данное требование не распространяется на лиц, не достигших возраста шестнадцати лет, следующих БЕЗ сопровождения совершеннолетнего».

ИА “Орелград”


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