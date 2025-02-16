Многодетные семьи будут награждать по-новому

Порядок награждения утвердил департамент социальной защиты Орловской области.

В Орловской области начал действовать новый порядок награждения памятной медалью «Многодетная семья». Его своим приказом утвердил региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Порядок разработан во исполнение указа президента Владимира Путина, законов «О наградах в Орловской области» и «Многодетная семья», а также на основании указа губернатора «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Орловской области».

Согласно документу, памятная медаль является формой поощрения многодетных семей, члены которой проживают на территории Орловской области. Она вручается за заслуги в воспитании детей и укреплении семьи. Правом на награждение памятной медалью обладает многодетная семья, ранее не награждавшаяся такой медалью и дипломом к ней, постоянно проживающая на территории Орловской области и официально имеющая удостоверение многодетной семьи.

С даты выдачи удостоверения, подтверждающего статус, многодетная семья включается в список для награждения памятной медалью. Формируется он казенным учреждением «Областной центр социальной защиты населения». Список содержит фамилию, имя и отчество родителей или усыновителей и количество детей. Сформированный список направляется в областной отдел по организации работы с несовершеннолетними и семьями с детьми для подготовки проекта указа губернатора «О награждении памятными медалями Орловской области «Многодетная семья» и дипломами к памятным медалям.

После того, как губернатор указ подпишет, памятная медаль и диплом вручаются в торжественной обстановке на ближайшем после установления статуса многодетной семьи мероприятии, посвященном празднованию Международного дня семьи (15 мая) или Дня матери (последнее воскресенье ноября). Награждение памятной медалью производится только один раз, при ее утере дубликат не выдается.

Тем временем пресс-служба губернатора сообщила, что около 2,5 тысячи орловских семей получат поддержку в 2025 году в рамках региональных программ по повышению рождаемости. Так, с этого года регион принимает активное участие в реализации национального проекта «Семья». Его цели – переломить сложившиеся демографические тенденции, обеспечить устойчивый рост рождаемости, увеличить число многодетных семей и рост их благосостояния.

«В рамках нацпроекта реализуется региональный проект «Многодетная семья», – уточнили в пресс-службе губернатора. – Установлены показатели, которые будут способствовать увеличению к 2030 году количества многодетных семей на 15 процентов. На его финансирование в 2025 году выделено 539,6 миллиона рублей. Планируется охватить 2468 семей мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости, обеспечить все многодетные семьи региональными мерами поддержки».

ИА “Орелград”