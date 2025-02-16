Губернатора Клычкова в 2024 году благодарили 1,1 раза в месяц

Администрация орловского губернатора рассказала о поступивших в его адрес благодарностях.

В минувшем году в обращениях, поступивших в адрес руководства региона, жители не только жаловались, просили, требовали и предлагали, но и выражали благодарность за оперативное решение поставленных вопросов. Так, по данным администрации губернатора и правительства, всего в минувшем году в адрес руководства региона поступило 76 благодарностей, в том числе 14 лично губернатору. Например, главу региона поблагодарили за оказанное содействие в решении вопроса о проведении ремонта в Кромской центральной районной больнице.

Другие благодарности касались помощи губернатора в организации участия детей из города Мценска в новогоднем мероприятии «Елка желаний», решении вопроса о капитальном ремонте и комплексном благоустройстве улиц Ленина и Земляная Гора с установкой арт-объекта – стелы «Я люблю Болхов» на площади Ленина в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в городе Болхове. Губернатор посодействовал в расширении проезжей части и оборудовании остановочных павильонов по маршруту общественного транспорта «Микрорайон – Вязки» в Орловском муниципальном округе.

Благодарили губернатора и за капитальный ремонт автомобильных дорог в частном секторе микрорайона «Лужки» в городе Орле, за установку дорожных знаков на автодороге общего пользования межмуниципального значения «Болхов – Ягодное» – Близненские дворы в Болховском районе, за благоустройство общественного пространства «Садовое» в Болхове, за оказанное содействие в вопросах социально-экономического развития и благоустройства отдельных населенных пунктов Моховского сельского поселения Залегощенского района.

Руководителю департамента образования Орловской области в минувшем году поступила одна благодарность – за оказанное содействие в решении вопроса об организации в 2023 году поездки детей из Орловской области в Международный детский центр «Артек». Три благодарности было адресовано главе департамента здравоохранения, в том числе за оказанное содействие в решении вопросов о проведении медицинского обследования с последующим направлением пациента на медико-социальную экспертизу в целях установления группы инвалидности.

Сотрудникам медицинских учреждений региона, подведомственных департаменту здравоохранения, через администрацию губернатора поступила 31 благодарность, в том числе за решение вопросов лекарственного обеспечения, лечение и оказание медицинской помощи и др. Сотрудников учреждений образования, подведомственных департаменту образования Орловской области, 10 раз поблагодарили за решение вопросов организации образовательного процесса и др.

ИА “Орелград”