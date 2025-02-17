В Орле сдают в аренду дом, в котором бывал Тургенев

Начальная цена предмета торгов – 49 рублей.

14 февраля стартовал электронный аукцион на право заключения договора льготной аренды объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии. Трехэтажное нежилое здание площадь 618,3 кв. м. расположено на ул. Старо – Московская (д. 55). Организатор аукциона – управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.

Начальная цена предмета торгов, без учёта НДС, – 49 рублей. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Здание сдается в аренду на 49 лет.

Годовая арендная плата за земельный участок общей площадью 1777 +/- 15 кв. м (кадастровый номер 57:25:0030718:246) на момент объявления аукциона установлена в размере 7 руб. 68 коп. в соответствии с долей земельного участка площадью 1374,09 кв. м. В дальнейшем размер платы за землю следует определять в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации. Осмотр имущества производится без взимания платы по рабочим дням, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Необходимо обращение в адрес организатора аукциона, указано в документации в ГИС “Торги”.

При определении вида деятельности следует руководствоваться положениями охранного обязательства на объект культурного наследия регионального значения «Дом И.Л. Лобанова, в котором останавливался писатель И.С. Тургенев» 1879-1881 гг. На момент окончания договора аренды арендатор должен вернуть арендуемое помещение в том состоянии, в котором его получил, с учетом нормального износа со всеми неотделимыми улучшениями. Сдача объекта в аренду не влечёт передачу права собственности на него. Выкуп арендованного имущества может быть осуществлен только по разрешению арендодателя в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Дата проведения торгов – 12 марта.

Напомним, дом построен в XIX веке. Три поколения семь Лобановых состояли в услужении у Лутовиновых и Тургеневых.

ИА “Орелград”