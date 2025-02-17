На Орловщине запустили горячую линию для зависимых

17.2.2025 | 10:00 Новости, Общество

Жители Орловской области могут обращаться на неё круглосуточно.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Новость сообщили в Департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

Телефонная линия предназначена для проживающих в нашем регионе лиц с различными формами зависимости. Она будет работать 24 часа в сутки.

Позвонив сюда, можно будет получить экстренную психологическую помощь, а также моральную, эмоциональную и духовную поддержку. На линии будут дежурить квалифицированные психологи.

Контактный телефон – 8 (4862) 77-99-44.

ИА «Орелград»


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