На Орловщине запустили горячую линию для зависимых

Жители Орловской области могут обращаться на неё круглосуточно.

Новость сообщили в Департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

Телефонная линия предназначена для проживающих в нашем регионе лиц с различными формами зависимости. Она будет работать 24 часа в сутки.

Позвонив сюда, можно будет получить экстренную психологическую помощь, а также моральную, эмоциональную и духовную поддержку. На линии будут дежурить квалифицированные психологи.

Контактный телефон – 8 (4862) 77-99-44.

ИА «Орелград»