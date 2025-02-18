В Орле выступил опальный литовский журналист

С орловцами пообщался Гедрюс Грабаускас.
Встреча прошла в Штабе общественной поддержки. Об этом рассказал первый зампред областного совета Михаил Вдовин.
«Общение получилось живым, были вопросы и обсуждения», – отметил он. В частности, на встрече говорили о сохранении исторической памяти.
Грабаускас является председателем Социалистического фронта Литвы. Ещё в 2020-м сообщалось, что он попросил в России политического убежища и проживает в Орле.
Известно, что в Литве Грабаускаса преследуют за его борьбу с героизацией нацизма.
ИА «Орелград»