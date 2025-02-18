В рейтинге инфляции Орловщину обогнала только Москва

18.2.2025 | 13:03 Новости, Экономика

Таковы официальные данные.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Обзор по инфляции за январь этого года опубликовал «Бизнес-журнал. Центр». Он основан на официальных данных Росстата (в сравнении с предыдущим месяцем).

Отмечается, что официальный общероссийский показатель за январь составил 1,23%. Инфляция в ЦФО оказалась несколько меньше — 0,95%.

При этом Орловская область заняла в рейтинге предпоследнее место. Согласно Росстату, в истекшем месяце на Орловщине цены поднялись на 0,79%. Лучше ситуация только в Москве, где показатель равен 0,57%.

Наибольшая инфляция в ЦФО в январе регистрировалась в Ивановской, Владимирской и Брянской областях.

ИА «Орелград»


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