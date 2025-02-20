В Орле отработали алгоритм ликвидации последствий ЧС

20.2.2025 | 10:20 Новости, Общество

В учениях участвовали экстренные службы региона.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Об этом рассказали в Управлении МЧС по Орловской области. «Участники на практике отработали алгоритм взаимодействия экстренных служб в паводкоопасный и пожароопасный периоды», – пояснили в ведомстве.

В месте условной чрезвычайной ситуации развернули элементы подвижного пункта управления, откуда отвественные сотрудники руководили процессом, а также полевой лагерь. Здесь же появилась техника и оборудование.

Учения прошли успешно. МЧС, а также другие службы и ведомства, продемонстрировали готовность оперативно реагировать на ЧС и устранять их последствия.

ИА «Орелград»


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