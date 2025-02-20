Из Орловской области выдворили сотни мигрантов

До границы их сопроводили судебные приставы.

Как сообщает Управление ФССП России по Орловской области, в минувшем году судебные приставы региона выдворили за пределы Российской Федерации 226 незаконных мигрантов, нарушивших правила пребывания на территории нашего государства. В ведомстве подчеркивают, что количество выдворенных мигрантов в 3 превысило аналогичный показатель 2023 года. Выдворение происходило в соответствии с решениями судов, признавших иностранцев виновными в нарушении правил въезда и режима пребывания в РФ, а также в незаконной работе на территории России. Суды наказали их принудительным выдворением за пределы нашей страны. Полномочиями по реализации таких решений наделены судебные приставы.

«Принудительное выдворение за пределы страны заключается в оформлении соответствующих документов, препровождении до пункта пропуска через государственную границу РФ и официальной передаче нелегального мигранта пограничной службе ФСБ, – объяснили в пресс-службе Управления ФССП. – Теперь в ближайшие пять лет въезд на территорию Российской Федерации выдворенным иностранцам закрыт. В случае если нелегалы попытаются вернуться в нашу страну, то им грозит уже уголовная ответственность».

Ранее УМВД России по Орловской области сообщило, что в регионе активизировано проведение мероприятий по контролю за режимом пребывания на территории РФ иностранных граждан. В настоящее время в регионе состоит на учете 9242 иностранных граждан, в том числе постоянно в регионе проживают 1878 человек, временно – 928. В учебных заведениях обучаются около 3660 иностранных граждан. Кроме того, в регионе трудятся 2575 иностранцев – преимущественно на обрабатывающих производствах и в строительстве. Из них 806 человек имеют патенты, а 336 – разрешения на работу. Остальные осуществляют трудовую деятельность в соответствии с законодательством без оформления разрешительных документов, отметили в ведомстве.

В минувшем году в рамках контроля за соблюдением миграционного законодательства были проведены два этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал–2024», а также оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант» и «Регион – магистраль». Сотрудники подразделений по вопросам миграции УМВД провели за год 561 контрольно-надзорное мероприятие на объектах строительства, торговли, промышленности и сельского хозяйства, а также в местах компактного проживания иностранных граждан. В результате было выявлено 1693 административных правонарушения, связанных с несоблюдением иностранцами установленного порядка пребывания и проживания в РФ и осуществления ими трудовой деятельности.

ИА «Орелград»