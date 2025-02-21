В Орле на бульваре Победы прошло возложение цветов

На торжественном митинге выступил участник СВО.

Церемония, посвящённая Дню защитника Отечества, прошла сегодня утром.

В ней участвовали губернатор Андрей Клычков, спикер областного совета Леонид Музалевский, сенатор Василий Иконников, митрополит Орловский и Болховский Тихон и другие официальные лица. Андрей Клычков, выступая перед собравшимися, напомнил, что 2025-й в России объявлен Годом защитника Отечества.

Также перед орловцами выступил участник Специальной военной операции Владимир Некрасов.

«Обращаясь к тем, кто сейчас несёт службу, хочу сказать, чтобы вы сохраняли стойкость духа и знали, что за вами великая страна. Страна, которая победила фашизм и освободила многие народы в годы Великой Отечественной войны. Мы снова победим, потому что мы – Россия», – высказался он.

К стеле «Орёл — город воинской славы» возложили не только цветы, но и гирлянду Славы. Также участники церемонии почтили память Героя СССР Горбатова, разведчиков Санько и Образцова, Героев России Скворцова и Рязанцева. К их бюстам, установленным на бульваре, тоже возложили цветы.

ИА «Орелград»