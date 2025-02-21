Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Орловской области

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Эксперты “Авито Работа” по запросу “Орелграда” нашли три самые высокооплачиваемые вакансии в Орловской области с зарплатой от 150 000 рублей.

Машинист автокрана: Требуется специалист с опытом работы не менее трёх лет и соответствующим удостоверением. Заработная плата от 150 000 рублей. Работа связана со строительством объектов АПК, возможны разъезды по региону и за его пределы. Обязанности включают управление автокраном марки XCMG и уход за техникой.

Электромеханик/электрик: Зарплата – 150 000 рублей. Работа на прокладке и подключении временных электросетей, прогреве бетона на стройплощадке в Мценске. Требуется специалист с профильным образованием, допуском по электробезопасности группы 3 и опытом не менее года.

Автослесарь-моторист: Средний заработок – 150 000 рублей. Вакансия в орловской автосервисе. Требуется специалист с опытом не менее трёх лет. Предоставляются комфортные условия работы, современное оборудование, инструменты, спецодежда, полис ДМС и возможности для обучения.

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ИА “Орелград”