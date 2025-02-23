Многодетным семьям дали скидку на спорт

Заниматься спортом и физкультурой дети из больших семей смогут за полцены.

Губернатор Андрей Клычков издал указ об утверждении «Порядка предоставления многодетной семье меры социальной поддержки при оплате за обучение детей в государственных организациях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта для детей в Орловской области». Решение принято в соответствии с указом президента Владимира Путина от 23 января 2024 года № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Губернаторский указ вступил в силу со дня о официального опубликования.

Утвержденный порядок устанавливает условия предоставления многодетной семье 50-процентной скидки при оплате за обучение детей в государственных организациях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Скидка за обучение является мерой социальной поддержки. Право на получение скидки за обучение имеет один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей и приемных родителей по их выбору. Скидка составляет 50 процентов от установленной стоимости обучения по соответствующей дополнительной образовательной программе по договору об оказании платных образовательных услуг.

Предоставление скидки за обучение носит заявительный характер, то есть родители сами должны подавать заявление на меру соцподдержке при заключении договора с образовательной организацией. Для этого потребуется подтвердить статус многодетной семьи, представить, например, соответствующее удостоверение. Родитель также имеет право по своей инициативе одновременно с заявлением представить копии документов, подтверждающих родственные отношения членов многодетной семьи.

Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении скидки за обучение является либо отсутствие права на получение меры социальной поддержки, либо непредставление копий документов, предусмотренных новым порядком. Предоставление скидки за обучение оформляется дополнительным соглашением к договору. Соответственно, скидка перестает действовать по истечении действия договора, на основании которого она была предоставлена.

ИА “Орелград”