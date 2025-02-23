На Орловщине стартует конкурс Курнакова

Победителей в этом году определят в трех номинациях.

В Орловской области стартует XXIX областной конкурс им. А.И. Курнакова «Славлю Родину свою!» Он пройдет с 1 марта по 11 мая 2025 года на базе БУК ОО «Информационно-выставочный центр Орловской области». Как сообщается на сайте правительства, творческое состязание в этом году проводится по трем номинациям: «Художественно-графическая», «Художественная фотография», «Декоративно-прикладное искусство и скульптура». Организаторы разобьют участников по возрастным группам: от 4 до 7 лет, от 8 до 11 лет, от 12 до 14 лет, от 15 до 16 лет, от 17 лет до 21 года.

«Тематика, техника, стиль, жанр выполнения работ являются свободными, – извещают организаторы. – Жюри оценит оригинальность темы, глубину замысла, творческий почерк и индивидуальность, а также наилучшее сочетание творческого замысла и технического мастерства, степень законченности произведения, эмоциональность и выразительность композиции».

Заявки на участие и работы будут приниматься в период с 1 до 31 марта 2025 года в БУК ОО «Информационно-выставочный центр Орловской области». Как уже рассказывал «Орелград», недавно областные власти суммы денежных призов для победителей. Так, обладатель Гран-при получит 10 тысяч рублей, лауреаты – по 5 тысяч рублей. По окончании конкурс в период с 21 апреля по 11 мая в областном Информационно-выставочном центре будет работать экспозиция, составленная из работ лауреатов и дипломантов.

Напомним, конкурс Курнакова проводится ежегодно в целях раскрытия творческих способностей одаренных детей и талантливой молодежи. Основными задачами являются: совершенствование работы по художественно-эстетическому воспитанию детей и молодежи, выявление и стимулирование активности перспективных талантливых и художественно-одаренных детей и молодежи, а также повышение социальной значимости учреждений культуры и организаций дополнительного образования. Конкурс организуется департаментом культуры совместно с Информационно-выставочным центром.

В прошлом году обладателем Гран-при стал Евгений Абдуллин (20 лет), а лауреатами: Мария Василевская (7 лет), Варвара Дубровина (8 лет), Анастасия Давыдова (14 лет), Александра Отрошко (16 лет), Александр Фенин (6 лет), Мария Лучкина (14 лет), Глеб Калошин (15 лет), Артем Вещиков (14 лет), Павел Раков (15 лет) и Ксения Найденова (17 лет). Лауреаты конкурса и обладатель Гран-при получили денежные вознаграждения от правительства Орловской области и дипломы.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»