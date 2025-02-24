Над Орловщиной сбили ещё один БПЛА

Это произошло сегодня днём.

Как рассказали в Минобороны, вражеский беспилотник нейтрализовали над Орловщиной в период с 14:00 до 15:30. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Также в этот период противник атаковал Курскую и Белгородскую области.

Отметим, что минувшей ночью Орловщина снова стала главной целью воздушных атак. Над регионом сбили 16 БПЛА. (Как рассказал губернатор, это обошлось без негативных последствий.) В то же время атаки на другие регионы были слабее — три БПЛА сбили над Брянщиной, два — над Рязанской областью, ещё один — над Крымом.

Также в ночь на 23 февраля над Орловской областью были сбиты 6 вражеских дронов (по данным Минобороны) или 9 (по данным губернатора). Атаки на другие регионы тоже были слабее — над Тульской областью нейтрализовали 3 БПЛА, над Курской областью — один беспилотник.

ИА «Орелград»