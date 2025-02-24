Работа с «Кристальным продюсером» обошлась орловцу в огромный срок

Жителя Орловской области осудили в Ярославле по антинаркотической статье.

Дело о создании нарколаборатории рассматривалось в Ярославском областном суде. Как пишет «Коммерсант», виновными в преступлениях признали двоих мужчин. Оба они — не местные жители. 31-летний Магомедимин Муталимов прописан в Подмосковье, а 43-летний Владимир Алябьев — в Орловской области.

Однако свой незаконный «завод» они организовали под Ярославлем, в Ростовском районе, в селе Рославлево. С марта по июнь минувшего года они произвели целых 317 килограммов наркотического средства, предназначенного для сбыта. Также мужчины незаконно хранили прекурсоры. Всю эту деятельность пресекло Управление ФСБ по Ярославской области. Оно же занималось расследованием.

«В наркопроизводстве участвовало еще одно лицо под псевдонимом «Кристальный Продюсер», установить которого не удалось», – пояснили в СМИ.

В итоге орловец получил 15 лет и 9 месяцев колонии строгого режима. Его напарник — на три месяца меньше.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»