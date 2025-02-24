Президент продлил полномочия главной орловской судьи

24.2.2025 | 16:23 Закон и порядок, Новости

Елена Суворова будет исполнять их ещё шесть лет.

Фото: ИА «Орелград»

Столько времени она останется в должности председателя Орловского областного суда. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Президент России подписал соответствующий указ (№93) 21 февраля. Также он назначил судей в ряде других регионов.

Суворова возглавила орловский облсуд в 2019-м. При этом с 2013-го она являлась заместителем председателя главного судебного органа нашего региона.

До этого она работала в Саратовском областном суде и Энгельсском городском народном суде.

ИА «Орелград»


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