Президент продлил полномочия главной орловской судьи

Елена Суворова будет исполнять их ещё шесть лет.

Столько времени она останется в должности председателя Орловского областного суда. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Президент России подписал соответствующий указ (№93) 21 февраля. Также он назначил судей в ряде других регионов.

Суворова возглавила орловский облсуд в 2019-м. При этом с 2013-го она являлась заместителем председателя главного судебного органа нашего региона.

До этого она работала в Саратовском областном суде и Энгельсском городском народном суде.

ИА «Орелград»