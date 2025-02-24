Президент продлил полномочия главной орловской судьи

Елена Суворова будет исполнять их ещё шесть лет.
Столько времени она останется в должности председателя Орловского областного суда. Об этом сообщили в его пресс-службе.
Президент России подписал соответствующий указ (№93) 21 февраля. Также он назначил судей в ряде других регионов.
Суворова возглавила орловский облсуд в 2019-м. При этом с 2013-го она являлась заместителем председателя главного судебного органа нашего региона.
До этого она работала в Саратовском областном суде и Энгельсском городском народном суде.
ИА «Орелград»