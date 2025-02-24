В Орловской области отметили основные достижения сельского хозяйства

Мы можем обеспечить сахаром и маслом почти 18 миллионов человек.

Сырьевую базу пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области для переработки обеспечивают 157 сельскохозяйственных организаций, 1369 крестьянских и фермерских хозяйств. Об основных достижениях аграриев на совещании в администрации региона 24 февраля рассказала член правительства Евгения Суровцева.

По итогам 2024 года Орловская область занимает третье место в России по объему производства рапса, четвертое место – по урожайности сои, первое место в Центральном федеральном округе по объему производства гречихи. В целом Орловская область занимает шестое место в ЦФО и 19 – в России по общему объему производства продукции сельского хозяйства.

В Орловской области действует 201 предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности, на которых трудоустроено 8300 человек. Средняя заработная плата – более 60 тысяч рублей, рост за прошлый год составил почти 27%, уточнила Суровцева.

«Реализована продукция пищевой и перерабатывающей промышленности на 105 миллиардов рублей, при средней рентабельности 14%. Необходимо отметить, что в пищевой и перерабатывающей промышленности производятся продукты питания для конечного потребления, а также создается максимальная добавленная стоимость, поэтому ее развитие имеет первоочередное значение».

Пищевая и перерабатывающая промышленность в Орловской области представлена совокупностью многопрофильных отраслей: молочная, мясная, мукомольно-крупяная, хлебопекарная, сахарная, крахмальная, консервная продукция и производство напитков.

Орловская область по производству рапсового масла занимает третье место в России и второе место в Центральном федеральном округе. С 2010 года объем производства растительных масел в регионе увеличен в пять раз, что позволяет обеспечить 18 миллионов человек (по медицинским нормам потребления).

По объему производства сахара Орловская область занимает шестое место в стране, что позволяет обеспечить сахаром 17,5 миллиона человек (по медицинским нормам потребления).

По производству гречневой крупы Орловская область занимает третье место в России и первое место в Центральном федеральном округе. Наш регион производит крупы на 4 миллиона 600 тысяч человек, муку – на 2 миллиона человек.

В Орловской области производится сыров на 1,7 млн человек и сливочного масла на 1,2 млн человек. Активно развивается производство плодовоовощных консервов, комбикормов, органической продукции. Сертифицированы региональные бренды «Залегощенский лимонад», «Орловский мед», «Орловские яблоки». Порядка 50 фермеров и индивидуальных предпринимателей и кооперативов производят фермерские сыры, колбасные и хлебобулочные деликатесы, мороженое, безалкогольные напитки и другие продукты питания.

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлены задачи по увеличению к 2030 году объемов производства продукции АПК на 25%, объемов агроэкспорта в полтора раза, по сравнению с уровнем 2021 года.

«Необходимо отметить, что в 2024 году объем орловского прямого агроэкспорта превысил 167 миллионов долларов США, что на 48% выше установленного Минсельхозом задания. В структуре орловского агроэкспорта 70% занимает именно продукция пищевой и перерабатывающей промышленности», – сообщила Евгения Суровцева.

В целях развития перерабатывающей отрасли предоставляются меры господдержки. Это льготные кредиты – 43 млрд рублей в прошлом году, субсидии на транспортировку продукции и на сертификацию, гранты фермерам и кооперативам, которые занимаются переработкой. В целях продвижения на новые рынки сбыта обеспечивается участие в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях, сообщила Суровцева. В целях обеспечения прослеживаемости продуктов питания, их подлинности, качества, снижения контрафакта проведена работа по регистрации предприятий пищевой и обрабатывающей промышленности в государственных системах «Меркурий», «Зерно», системе маркировки «Честный знак».

В 2024 году предприятиями инвестировано более 10 млрд рублей. Продолжается реализация крупных проектов и отрабатываются новые.

ИА “Орелград”