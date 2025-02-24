«Спецавтобаза» Орла выставила на уборку 48 единиц техники

24.2.2025 | 11:30 ЖКХ, Новости

Также к работам привлечены 80 человек — уборщиков территорий.

Фото: Администрация Орла

Столько людей и техники задействовано на текущий момент. Информацию сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

Сегодня в городе снег убирают комбинированные дорожные машины, плугощётки, трактора, погрузчики, самосвалы и другая специализированная техника.

Также «Спецавтобаза» продолжает работы по ямочному ремонту. Сегодня к ним привлекли четыре бригады рабочих. Здесь также используется спецтехника – термобункер «Вулкан», рециклеры и компрессоры.

Ремонт делают на улице Абрамова и Соколова, улице Калинникова и в переулке Пятницком.

ИА «Орелград»


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