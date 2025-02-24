В Орловской области «короткая» зима принесла больше аварий

Количество происшествий на коммунальных сетях значительно выросло.

С начала отопительного периода 2024-2025 года зафиксировано 43 аварии. О сферах ЧП и устранении на совещании в администрации региона 24 февраля рассказала заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области Наталья Захарова. 11 фактов аварий в теплоснабжении, большая часть из них в Орле, 17 – в сфере электроснабжения, 17 – водоснабжения, один – газификации.

«Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то количество аварийных ситуаций у нас было 33, – сообщила Захарова. – Рост аварийных ситуаций произошел в сфере электроснабжения и в сфере холодного водоснабжения. Среднее время проведения восстановительных работ составило 4,5 часа».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил недостаточную работу с управляющими компаниями. В субботу главе региона пришлось лично координировать действия по включению электроэнергии в доме в Орле на улице Покровской.

«В итоге, когда все накидывают, в течение часа авария устраняется. Но здесь так не пойдет и по отоплению, и по электричеству, и по водоснабжению, – подчеркнул Клычков. – В зоне ответственности управляющей компании нужен точный порядок, более жесткий. А не так, что мы их с вами ищем и уговариваем начать работать».

Также Андрей Клычков подчеркнул, что часть аварий по Орлу была в зоне ответственности «Квадры». Необходимо отработать механизмы, чтобы повышение давления и температуры не приводило к прорыву в сетей.

«Потому что если это происходит, то вопрос: чем они занимались в летний период, когда проводили опрессовку и проверку своих систем? Ну, и в целом, зима у нас с вами короткая, аварий достаточное количество, я прошу контролировать каждую ситуацию для того, чтобы подобных случаев не происходило».

Примечательно, что к февралю готовность к работе в зимних условиях так и не подтвердили Мценск, Верховье, Нарышкино, Урицкий и Глазуновский районы. К муниципальным образованиям имеются вопросы у Приокского Управления Ростехнадзора.

ИА “Орелград”