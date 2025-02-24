Учебный корпус под Орлом выкупила Оксана Родионова

Основной вид деятельности ИП – производство металлических изделий.

Состоялась продажа находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества в поселке Стрелецкий. Трехэтажный учебный корпус площадью 1,5 тыс. кв. м, а также участок (кадастровый номер 57:10:1090101:208) площадью 2,2 тыс. кв. м с видом разрешенного использования «для размещения здания школы» реализовали по начальной цене. За 8 463 000 рублей лот на торгах без конкурентов приобрела Оксана Родионова.

Имущество находится в центральной части поселка Стрелецкий, на первой линии улицы Лясковского. С севера соседствует с Федеральным научным центром зернобобовых и крупяных культур, с запада – лесной массив, с востока – многоквартирная застройка, супермаркет и ФГБУ Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии Орловский, с юга – многоквартирная застройка и сельская администрация.

Инженерные коммуникации (электроснабжение, водоснабжение, канализация и теплоснабжение) в здании в неудовлетворительном состоянии. Корпус не эксплуатируется более трех лет и нуждается в капитальном ремонте.

По данным kartoteka.ru, Родионова Оксана Анатольевна зарегистрирована в качестве ИП в 2015 году. В числе видов деятельности оптовая торговля топливом, рудами, металлами и химическими веществами, производство изделий из проволоки, цепей и пружин, производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых шкафов и дверей. Является управляющей ООО “ИСТАДА”, соучредитель ООО “РЕНТА КУРС”.

ИА “Орелград”