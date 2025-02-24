Земля у водохранилища послужила поводом для обращения в УФАС

24.2.2025 | 9:39 Закон и порядок, Новости

Администрация орловского муниципалитета отменила аукционы.

ГИС “Торги”

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области получило жалобу на действия чиновников Троснянского района. В середине января были объявлены два электронных аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков. Один общей площадью 2 518 кв. м (кадастровый номер 57:08:0810101:127) у села Высокое. Вид разрешенного использования – отдых (рекреация).  Второй  общей площадью 500 кв. м (кадастровый номер 57:08:0030101:1316) вблизи деревни Слободка. Вид разрешенного использования – охота и рыбалка. Несмотря на поступившую заявку, 17 февраля администрация отменила торги.

УФАС России по Орловской области попросили оценить законность действий чиновников. Ведомство,  рассмотрев представленные материалы, признало их достаточными для принятия жалобы к рассмотрению. Организатору торгов следует в срок до 27 февраля представить письменные объяснения. Рассмотрение жалобы назначено на 3 марта, указано в документах, опубликованных в ГИС «Торги».

ИА “Орелград”


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