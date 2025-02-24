В Орловской области признали утрату шести памятников культуры

Они были официально исключены из списка объектов наследия.

Актуальные цифры на заседании в администрации региона 24 февраля сообщил начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов.

«На сегодняшний день у нас 1928 объектов культурного наследия, из которых 399 объекта федерального значения, 1400 – регионального, 129 – муниципального. В прошлом году была проведена работа за счет внебюджетных средств по исключению шести объектов. Это дома, которые физически были утрачены по улице Покровской».

Губернатор Андрей Клычков посоветовал внимательно смотреть, учитывая опыт 90-х, когда включалось много объектов, которые «никакого отношения к объектам культурного наследия не имели», в надежде на возможности федеральных и региональных программ.

“А исторические документы подтверждают, что исторических оснований, может быть, и не было, – отметил Клычков. – Другой вопрос, это всегда болезненная ситуация, когда мы начинаем исключать объекты. Такой задачи точно нет, но должна быть разумная логика».

На Портале региона опубликованы акты государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение объектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой», XIX в. Это здания № 37, 36, 34, 27, 23, 22 по улице Покровской. В существующей градостроительной ситуации воссоздание памятника невозможно, указали эксперты.

Улица Покровская расположена в одном из старейших районов Орла (Покровская казачья слобода). Исторически эта Заокская (правобережная) часть города, занимающая обширную территорию, ограниченную с северозападной и юго-западной сторон плавным изгибом реки Оки, формировалась вокруг дороги на Москву. В конце XIX – начале ХХ века она административно именовалась 2-й частью города (современный Железнодорожный район). Улица Покровская является ближайшей к реке улице, своим северным концом выходит к набережной. Архивная фотография, запечатленная на открытке, зафиксировала общий облик этой короткой улицы во время разлива Оки 8 апреля 1908 года (Приложение № 3 к Акту экспертизы. Илл. 3.1). До революции ее застройку составляли деревянные и каменные жилые усадьбы.

Например, судя по плану Орла 1996 г., к этому времени дом № 22 по улице Покровской уже был снесен, а вместо Объекта и соседних с ним домовладений — построен большой многоквартирный 10-этажный дом, отмечено в акте.

ИА “Орелград”