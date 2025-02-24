В Орле откроется выставка «НОЖ 002»

24.2.2025 | 12:29 Культура, Новости

Это случится уже через неделю.

Фото: www.culture.ru

Открытие состоится 3 марта в 15 часов. Выставка разместится в музее Тургенева.

В экспозицию войдут работы орловского Нового объединения живописцев. Это вторая выставка, организованная этим творческим объединением.

В содружество входят как известные, так и начинающие художники: В. Овсиенко, А. Турбин, О. Оленина, М. Старчак, А. Плетнев, М. Панин, Е. Семенова, С. Шахов, С. Ярославцев, Е. Басанец. Также в экспозицию вошли работы Анатолия Хворостова. Он тоже являлся членом объединения, но ушёл из жизни в декабре минувшего года.

Орловцы смогут увидеть живописные работы, эскизы и скетчи, книжную графику, а также рисунки в стиле нейрографики. Также будут представлены изделия из керамики и бисера.

Выставка будет работать до 5 апреля.

Возрастное ограничение: 6+.

Фото: www.culture.ru
Фото: www.culture.ru

ИА «Орелград»


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