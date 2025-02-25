Орёл принял выставку «детей войны»

Также в экспозицию вошли работы современных школьников.

Передвижная выставка под названием «Мы наследники Победы! Помним, гордимся!» должна побывать в 14 городах. В Орёл она прибыла сегодня и пробудет здесь до 2 марта.

Посмотреть экспозицию можно в Орловском городском центре культуры. В неё вошли работы тех, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, а также нынешних школьников. Так авторы проекта подчеркнули связь и память поколений.

Всего на выставке представлено 56 работ. Все они взяты из Международного собрания детского рисунка Российской академии образования.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»