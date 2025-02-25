В Орле будут судить экс-главврача роддома

Ей вменяется превышение должностных полномочий.

Об этом сообщили в орловском Управлении Следственного комитета России.

Известно, что женщина занимала соответствующую должность в бюджетном учреждении Орловской области «Родильный дом». Это ныне уже несуществующее заведение, которое располагалось на 2-й Посадской улице.

По данным следствия, подозреваемая подписывала незаконные приказы о выплате стимулирующих премий, не согласовывая их с Департаментом здравоохранения области. Таким образом она поощрила 52 сотрудника — на общую сумму около 8 миллионов 800 тысяч рублей. Нарушения происходили шесть лет (с 2018-го по 2023-й).

Как отметили в СКР, сотрудники передавали полученные таким образом деньги заместителю главврача, а также главному бухгалтеру учреждения. В итоге финансовое состояние роддома оказалось значительно ухудшено, а кредиторская задолженность учреждения выросла.

Также в настоящий момент суд уже рассматривает дело, по которому проходят бывшие заместитель главрача и главный бухгалтер. Их обвиняют в получении взятки группой лиц – по предварительному сговору и в крупном размере.

ИА «Орелград»