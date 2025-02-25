Орловцев научат оказывать первую помощь

Занятия пройдут 1 марта.

Учебное мероприятие состоится в территориальном управлении по Железнодорожному району (в переулке Трамвайном, 1). Его проведут инструкторы всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также представители «Бригады Катукова».

Чтобы обучиться азам тактической медицины, нужно будет записаться на курсы в тематическом сообществе в «Телеграм», указав свои данные. Количество мест ограничено.

При себе участникам надо туристический коврик, жгут, бинты, косынку, а также влажные салфетки.

Учёба начнётся в 10:00.

ИА «Орелград»