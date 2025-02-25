На Орловщине инфляция растёт третий месяц подряд

Об этом рассказали в отделении Банка России по Орловской области.

По итогам января показатель, в сравнении с аналогичным периодом минувшего года, составил 10,02%. Это выше данных за декабрь (9,81%). Инфляция продолжает расти третий месяц подряд после небольшого снижения в октябре.

Нарастание темпов зафиксировано по всем трём основным группам — продовольствие (с 11,75% в декабре до 12,07% в январе), непродовольственные товары (с 6,21% до 6,43%) и услуги (с 12,45% до 12,49%).

В то же время обращает на себя внимание резкое замедление роста цен на плодоовощную продукцию. Как рассказали в Банке России, в декабре она подорожала ещё на 21,72%, а в январе показатель тоже повысился, но всего лишь на 14,77%.

Также несколько замедлилась инфляция в сфере ЖКХ (в декабре — 9,12%, в январе – 8,82%).

ИА «Орелград»