Орловский юрист проведёт за решёткой 9 лет

Мужчина собирался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

Судебный приговор вступил в силу. 2-й Западный окружной военный суд дал орловцу 9 лет. 4 из них он проведёт в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Также мужчину оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Новость сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Как установили следствие и суд, 40-летний житель Орла сам вышел на связь с украинским военизированным объединением, которое российские законы признали террористической организацией. Он собирался выехать на Украину и участвовать в боевых действиях в составе данного подразделения — на стороне ВСУ.

Своё намерение он подтвердил в личной переписке. Известно, что на момент задержания орловец уже подготовил необходимые документы для выезда за пределы России, а также обратился в государственные структуры Украины за соответствующей помощью.

Ранее сообщалось, что задержанного зовут Рамил Азиз оглы Дамиров. Он работал юристом.

ИА «Орелград»