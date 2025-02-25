На Орловщине резко усилились ОРВИ и ковид

25.2.2025 | 16:25 Медицина, Новости

Скорость распространения заболеваний увеличилась в 2 раза.

Фото: Администрация Орла

Об этом говорят свежие данные Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

По итогам минувшей календарной недели зафиксировано около 8 тысяч новых обращений к врачам по ОРВИ. Прирост составил около 20%. При этом неделю назад число новых случаев ОРВИ, тоже росло, но меньшими темпами (на 10,6%).

Как обычно, значительная часть новых заболевших (около 48,68%) – это дети в возрасте до 14 лет.

Ковид, который ранее демонстрировал снижение (на 9,67%), тоже вырос — причём сразу примерно на 36%. Зарегистрировано 111 новых случаев заболевания.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что в общей структуре респираторных вирусов нарастает доля, которая приходится именно на грипп. На данный момент прививку от этого заболевания сделали 49,4% жителей области.

ИА «Орелград»


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