Орловцы не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ

26.2.2025 | 9:52 Новости, Общество

Администрация Орловского округа выступила с предостережением.

Фото: ИА «Орелград»

С февраля по декабрь 2025 года будут проводиться комплексные кадастровые работы федерального значения. Уточняются границы земельных участков и расположение на них зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства. Работы выполняются бесплатно для граждан на территории одного или нескольких смежных кадастровых кварталов. По результатам создается карта-план территории, на основе которой вносятся сведения в ЕГРН.

Важно: владельцы недвижимости обязаны обеспечить доступ исполнителей к своим объектам и не препятствовать проведению работ. Качественно выполненные работы помогут избежать споров между собственниками земельных участков, напомнили в администрации округа.

Садовые некоммерческие товарищества (СНТ):

  1. СНТ «Дубрава» (57:10:1910602)
  2. СНТ «Ортекс» (57:10:0023201)
  3. СНТ «Импульс» (57:10:0022801)
  4. СНТ «Долина Роз» (57:10:0050501)
  5. СНТ «Машиностроитель» (57:10:0021602)
  6. СНТ «Машиностроитель» (57:10:0022702)
  7. СНТ «Северный» (57:10:0022701)
  8. СНТ «Машиностроитель» (57:10:0021601)
  9. СНТ «Зеленый Шум» (57:10:0011601)
  10. СНТ «Ветеран-2» (57:10:0050701)
  11. СНТ «Дружба» (57:10:0050201)
  12. СНТ «Нива» (57:10:0051601)
  13. СНТ «Юбилейный» (57:10:0060701)

Садоводческие товарищества (СТ):

  1. СТ «Горизонт» (57:10:0020501)
  2. СТ «Заря» (57:10:0023501)
  3. СТ «Дорожник» (57:10:0070501)
  4. СТ «Юбилейное» (57:10:1910404)
  5. СТ «Луч» (57:10:0020201)
  6. СТ «Заря» (57:10:0020801)
  7. СТ «Ромашка» (57:10:0051101)
  8. СТ «Планер» (57:10:0070801)
  9. СТ «Ручеёк» (57:10:0050601)
  10. СТ «Спутник» (57:10:0010901)
  11. СТ «Победа» (57:10:1910405)
  12. СТ «Ветеран» (57:10:0050301)
  13. СТ «Росинка»

Сельские поселения (с/п):

  1. Платоновское, д Леженки
  2. Платоновское, с Старцево
  3. Платоновское, д Мостки

Дачное некоммерческое партнерство:

  1. ДНТ “Саханка “
  2. ДНП “Яблоньки”

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