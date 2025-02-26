Орловцы не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ

Администрация Орловского округа выступила с предостережением.

С февраля по декабрь 2025 года будут проводиться комплексные кадастровые работы федерального значения. Уточняются границы земельных участков и расположение на них зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства. Работы выполняются бесплатно для граждан на территории одного или нескольких смежных кадастровых кварталов. По результатам создается карта-план территории, на основе которой вносятся сведения в ЕГРН.

Важно: владельцы недвижимости обязаны обеспечить доступ исполнителей к своим объектам и не препятствовать проведению работ. Качественно выполненные работы помогут избежать споров между собственниками земельных участков, напомнили в администрации округа.

Садовые некоммерческие товарищества (СНТ):

СНТ «Дубрава» (57:10:1910602) СНТ «Ортекс» (57:10:0023201) СНТ «Импульс» (57:10:0022801) СНТ «Долина Роз» (57:10:0050501) СНТ «Машиностроитель» (57:10:0021602) СНТ «Машиностроитель» (57:10:0022702) СНТ «Северный» (57:10:0022701) СНТ «Машиностроитель» (57:10:0021601) СНТ «Зеленый Шум» (57:10:0011601) СНТ «Ветеран-2» (57:10:0050701) СНТ «Дружба» (57:10:0050201) СНТ «Нива» (57:10:0051601) СНТ «Юбилейный» (57:10:0060701)

Садоводческие товарищества (СТ):

СТ «Горизонт» (57:10:0020501) СТ «Заря» (57:10:0023501) СТ «Дорожник» (57:10:0070501) СТ «Юбилейное» (57:10:1910404) СТ «Луч» (57:10:0020201) СТ «Заря» (57:10:0020801) СТ «Ромашка» (57:10:0051101) СТ «Планер» (57:10:0070801) СТ «Ручеёк» (57:10:0050601) СТ «Спутник» (57:10:0010901) СТ «Победа» (57:10:1910405) СТ «Ветеран» (57:10:0050301) СТ «Росинка»

Сельские поселения (с/п):

Платоновское, д Леженки Платоновское, с Старцево Платоновское, д Мостки

Дачное некоммерческое партнерство: