Орловцы не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ

Администрация Орловского округа выступила с предостережением.
С февраля по декабрь 2025 года будут проводиться комплексные кадастровые работы федерального значения. Уточняются границы земельных участков и расположение на них зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства. Работы выполняются бесплатно для граждан на территории одного или нескольких смежных кадастровых кварталов. По результатам создается карта-план территории, на основе которой вносятся сведения в ЕГРН.
Важно: владельцы недвижимости обязаны обеспечить доступ исполнителей к своим объектам и не препятствовать проведению работ. Качественно выполненные работы помогут избежать споров между собственниками земельных участков, напомнили в администрации округа.
Садовые некоммерческие товарищества (СНТ):
- СНТ «Дубрава» (57:10:1910602)
- СНТ «Ортекс» (57:10:0023201)
- СНТ «Импульс» (57:10:0022801)
- СНТ «Долина Роз» (57:10:0050501)
- СНТ «Машиностроитель» (57:10:0021602)
- СНТ «Машиностроитель» (57:10:0022702)
- СНТ «Северный» (57:10:0022701)
- СНТ «Машиностроитель» (57:10:0021601)
- СНТ «Зеленый Шум» (57:10:0011601)
- СНТ «Ветеран-2» (57:10:0050701)
- СНТ «Дружба» (57:10:0050201)
- СНТ «Нива» (57:10:0051601)
- СНТ «Юбилейный» (57:10:0060701)
Садоводческие товарищества (СТ):
- СТ «Горизонт» (57:10:0020501)
- СТ «Заря» (57:10:0023501)
- СТ «Дорожник» (57:10:0070501)
- СТ «Юбилейное» (57:10:1910404)
- СТ «Луч» (57:10:0020201)
- СТ «Заря» (57:10:0020801)
- СТ «Ромашка» (57:10:0051101)
- СТ «Планер» (57:10:0070801)
- СТ «Ручеёк» (57:10:0050601)
- СТ «Спутник» (57:10:0010901)
- СТ «Победа» (57:10:1910405)
- СТ «Ветеран» (57:10:0050301)
- СТ «Росинка»
Сельские поселения (с/п):
- Платоновское, д Леженки
- Платоновское, с Старцево
- Платоновское, д Мостки
Дачное некоммерческое партнерство:
- ДНТ “Саханка “
- ДНП “Яблоньки”