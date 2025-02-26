Налоговики рассказали орловцам о напитках

Жители региона узнали об изменениях в налогообложении подакцизных напитков.

Полезную информацию налоговики озвучили в рамках специально организованного вебинара. Так, с 1 января 2025 года к подакцизным сахаросодержащим напиткам относятся не только напитки в потребительской, но и в транспортной упаковке. Кроме того, подакцизной теперь признается обогащенная пищевая продукция и квасы с содержанием этилового спирта до 1,2 процента включительно. Такие данные озвучили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловкой области.

Напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, в состав которых входит сахар или мед, являются подакцизными, подчеркнула заместитель начальника отдела камерального контроля НДС №1 области Ольга Мандрыкина. По ее словам, отнесение к категории подакцизных напитков осуществляется по количеству углеводов и по объемной доле этилового спирта в указанных напитках. Сахаросодержащие напитки не признаются подакцизными товарами, если изготовлены и упакованы организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере общественного питания.

Не признается подакцизной продукция, прошедшая государственную регистрацию специализированной пищевой продукции в соответствии с правом ЕЭС. Исключение сделано для тонизирующих напитков и напитков, в состав которых в качестве компонента входит двуокись углерода. Также не подпадает под категорию подакцизных алкогольная продукция, виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы, соки и сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочная продукция, кисели и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса.

По данным правительства Орловской области, в последние годы наибольшую долю в объемах отгруженной продукции обрабатывающих производств составляло производство пищевых продуктов и напитков – около 38 процентов. При этом производство непосредственно напитков в общем объеме продукции обрабатывающих производств составляет около 2,7 процента. Областные власти называют данное направление очень перспективным. Так, в Орловской области с 2019 года наблюдается рост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, в действующих ценах, по производству напитков в 2,5 раза.

Если в 2019 году показатель 2,3 миллиарда рублей, то по итогам 2023 года он вырос до 5,8 миллиарда рублей. Опыт работы отраслей по производству напитков в Орловской области – по объему, качеству и ассортименту – в предыдущие годы свидетельствует о наличии возможностей в обеспечении данным продуктом населения региона при максимальном использовании в производстве элементов иностранного происхождения и минимизации такого импорта в целом, считают в областном правительстве.

ИА «Орелград»