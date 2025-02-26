Орловский Депздрав проигнорировал 50 обращений граждан

Возбуждены административные дела.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Надзорное ведомство выяснило, что в период с ноября по январь Департамент здравоохранения региона вовремя и по существу не рассмотрел 50 обращений граждан. Известно, что среди них были законные представители детей-инвалидов.

Нарушения допустили в управлении здравоохранения департамента.

В итоге прокуратура вынесла решение о возбуждении административных дел в отношении главы департамента и начальника управления. Также соответствующее представление внесено заместителю губернатора Орловской области по социальной политике в правительстве региона – Олегу Ревякину.

Кроме того, о нарушения проинформирован и сам губернатор Андрей Клычков. «Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры региона», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»